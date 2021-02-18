شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 70 كيلو لحوم منتهية الصلاحية في حملة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات للمرور على محلات بيع وتداول اللحوم والدواجن والاسماك واماكن تخزينها في الثلاجات تشكلت لجنة مكونة من اطباء بادارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية، وبالتنسيق مع مسئولي مديريةالتموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالاقصر وشرطة المسطحات والبيئة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 كجم لحوم ضاني مجمدة أسترالي بالعظم ومتغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و62 كجم لحوم سوداني مبردة بالعظم متغيرة في الخواص من حيث اللون والرائحة والملمس و4 كجم رومي منتهي الصلاحية وقد تم تحرير محاضر بهذا وتسليمه إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

في سياق متصل قام الدكتور محمد بشار مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر بعمل زيارة لمزرعة دير الشايب لمتابعة الحالة الصحية والوبائية للمواشى والاستماع إلى أي مشاكل تواجه المشرفين على مزرعة الدير وتوضيح اهمية التعاون مع المديرية في جميع المجالات حرصا على الثروة الحيوانية، مشددا على الالتزام بجداول التطعيم الخاصة بالامراض الموسمية وغيرها.