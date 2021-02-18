شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الأقصر»: استمرار تعقيم المساجد لحماية المصلين من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الأوقاف بالأقصر، الخميس، وللاسبوع الثاني على التوالي، حملات التعقيم والتطهير الأسبوعية للمساجد، استعدادًا لصلاة الجمعة، بناءً على تعليمات الوزارة بتكثيف الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، في بيان، أن المديرية مستمرة في الحملات على المساجد، لرش وتعقيم وتطهير المساجد بمختلف مراكز المحافظة، في إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية أوقاف الأقصر، وحفاظا على كل المترددين لأداء الصلاة والعبادات بالمساجد.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر أن حملات التعقيم والتطهير تأتي بناء على تعليمات الوزارة واستمراراً للعمل بالإجراءات الاحترازية، حفاظاً على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين على المساجد، للحماية من فيروس كورونا، موضحاً ان اعمال التطهير والتعقيم تشمل تعقيم الأبواب والنوافذ والأرضيات والسجاد، بجانب تعقيم كافة الأشياء الموجودة في المساجد.