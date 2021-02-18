شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تكشف أهمية مشروع تبطين الترع ودوره فى حل مشكلات المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى، إن المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نظام الرى بالغمر إلى نظام الرى الحديث يعتبران من أهم المشاريع القومية التى تقوم الدولة بتنفيذهم حاليًا وتبذل فيهم وزارة الرى مجهودات كبرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن، ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروع القومى لتأهيل الترع من المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا، ويهدف إلى استعادة القطاع المائى للترع فى مصر.

وأوضح أن الترع فى مصر عانت كثيرًا من استصحار القطاع المائى وتآكل الجوانب وانتشار الحشائش والتلوث وإلقاء القمامة فيها من بعض المواطنين، والتى مثلت عوائقا كبيرة تقف أمام توصيل المياه للأراضى فى أوقاتها.

وأشار إلى أنه يتم استعادة القطاع المائى عن طريق تبطين الترع بشكل هندسى، لتمكين الترع من توصيل المياه للمزارعين دون أى شكاوى حول تأخر وصول المياه.

وتابع أن واحة سيوة تعتمد على المياه الجوفية، ولكن زيادة سحب الأراضى الجوفية يتسبب فى زيادة صرف الأراضى الزراعية، لذلك تم التعرف على مشاكل الواحة، وجرى وضع حلول علمية لجميعها، وجار الآن تعلية جسور بعض المصارف المارة بجوار برك الصرف، كجزء من تطوير آبار وعيون الواحة ومعالجة مشكلة الصرف الزراعى.