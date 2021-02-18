نادى "إيروسبورت" يمنح العضوية الشرفية للبطل بيج رامى

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القاهرة - سامية سيد - استضاف نادى أيروسبورت الرياضى فرع "ب" التابع لوزارة الطيران المدني ، ظهر اليوم الخميس، البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ(بيج رامي) الحاصل على المركز الأول عالمياً في بطولة مستر أوليمبيا لعام 2020 لكمال الأجسام، وذلك برعاية مصر للطيران، وسط حضور إعلامى ولفيف من المسئولين بمصر للطيران ومجلس إدارة النادى وعدد كبير من اعضاء النادى .

وخلال الزيارة وبناء علي تعليمات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى تم منح العضوية الشرفية لنادى إيروسبورت إلى البطل العالمى بيج رامى، والذى قام بجولة داخل النادى للتعرف على الأنشطة الرياضية والاجتماعية المختلفة التى يقدمها النادى من المبنى الاجتماعي ومبنى النادي الصحي، وصالات البلياردو والفيديو والإنترنت، ومجمع حمامات السباحة الأولمبية، بالإضافة إلى ملعب كرة القدم الرئيسي والملاعب المكشوفة للألعاب المختلفة من تنس و طائرة و متعدد.

وأشاد رامي بما لمسه من تنوع في الأنشطة والخدمات والألعاب الرياضية داخل النادى والمستوى المتميز من الإمكانيات الكبيرة للأجهزة والمعدات المستخدمة داخل الصالات، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة إلى الأعضاء، مؤكدا أن النادى سوف يكون له مستقبل واعد بين الأندية الرياضية المصرية في الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن مصرللطيران وقعت بروتوكول تعاون مع البطل العالمي بيج رامي لتكون الناقل الرسمي له في جميع مشاركاته الرياضية من منطلق رعايتها للأبطال والفرق والمنتخبات المصرية في مختلف الألعاب الرياضية.



نادي أيروسبورت يمنح العضوية الشرفية للبطل بيج رامي



نادي أيروسبورت يمنح العضوية الشرفية للبطل بيج رامي