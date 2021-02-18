شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: فحص 56% من سكان جنوب سيناء ضمن المشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد عاطف، منسق عام مشروع التأمين الصحي الشامل، أن نسبة الفحص في جنوب سيناء وصلت لـ 56%، كما تم تسجيل 84% من سكان المحافظة، وتم عمل 10 وحدات صحية لتقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة للمواطنين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "المواجهة" الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز": "أوضاع المستشفيات فى جنوب سيناء، والبنية التحتية بها أصبحت ممتازة، حيث تم رفع كفاءة المنشآت الصحية الموجودة، لكى تطابق المعايير العالمية، ونحن نسير طبقا لمعايير هيئة الرقابة على الجودة، وهي تتطابق مع المعايير العالمية".

وتابع: "في الأقصر دخلنا بـ 6 مستشفيات، ونسبة تسجيل المواطنين في التأمين الصحي الشامل اقتربت من 80%".