شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجزائر يقرر حل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حل البرلمان الجزائرى، ودعا لتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة. جاء ذلك وفقا لما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل.

كما أعلن تبون عفوا عن 60 معتقلا من نشطاء الحراك الذى شهدته الجزائر.

وفى وقت سابق، ذكر التلفزيون الجزائري، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عاد الجمعة، إلى أرض الوطن قادما من ألمانيا، بعد فترة علاج قضاها هناك، وذلك على متن طائرة رئاسية تحمل رقم 7t-vpg حطت بمطار بوفاريك العسكري.

وكان الرئيس تبون قد تنقل إلى ألمانيا، لإجراء عملية جراحية على مستوى القدم نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وقد كللت هذه العملية التي أجريت لرئيس الجمهورية يوم 20 يناير الماضي بالنجاح.