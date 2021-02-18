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رئيس الجزائر يقرر حل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حل البرلمان الجزائرى، ودعا لتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة. جاء ذلك وفقا لما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل.

كما أعلن تبون عفوا عن 60 معتقلا من نشطاء الحراك الذى شهدته الجزائر.

وفى وقت سابق، ذكر التلفزيون الجزائري، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عاد الجمعة، إلى أرض الوطن قادما من ألمانيا، بعد فترة علاج قضاها هناك، وذلك على متن طائرة رئاسية تحمل رقم 7t-vpg  حطت بمطار بوفاريك العسكري.

وكان الرئيس تبون قد تنقل إلى ألمانيا، لإجراء عملية جراحية على مستوى القدم نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس ، وقد كللت هذه العملية التي أجريت لرئيس الجمهورية يوم 20 يناير الماضي بالنجاح.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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