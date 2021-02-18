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وزارة التعليم تعلن ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب النقل.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الدراسية من الرابع الإبتدائى وحتى الثانى الإعدادى، والتى نرصدها فى التقرير التالى.

- زمن الامتحان ساعتان لكل صف.


- ستحسب درجة 50%على امتحان الفصل الدراسي الأول.

-50% على الدرجات التى يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات التى تعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو.

- يشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلى للامتحان.

- شريطة أن لا تقل الدرجة فى أى مادة عن 25%.

- الطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلى وحصل على أقل من 25% فى مادة أو أكثر يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في تلك المواد التي لم يحقق بها نسبة 25%.

 


ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب النقل


 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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