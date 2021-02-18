منار يبحث مع سفير البرازيل بالقاهرة تسيير خط طيران بين البلدين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

ناقش الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بنود الاتفاقية الثنائية للنقل الجوى الموقعة بين مصر والبرازيل، وبحث دراسة تشغيل خط طيران بين القاهرة ومدينة ساوباولو البرازيلية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالطيران المدني، وآليات التعاون لتنشيط الحركة الجوية والسياحية، وتأثير جائحة كورونا على حركة الطيران.

جاء ذلك خلال لقائه مع أنطونيو باتريوتا، سفير البرازيل لدى مصر، بمقر وزارة الطيران، وتم بحث العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل فى مجال النقل الجوي، بحضور منتصر مناع نائب وزير الطيران والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى.

وأكد وزير الطيران المدني أن العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين مصر والبرازيل، تتسم بالإيجابية والتفاهم والتعاون المتميز، حيث امتدت لعقودٍ عديدة، مشيرا إلى أن وزارة الطيران المدني، تسعى نحو فتح آفاق جديدة للتقارب مع البرازيل فى مجالات وأنشطة النقل الجوى المختلفة، بما يتماشى مع الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة المصرية على جميع الأصعدة وفى مختلف المجالات لتحقيق أعلى معدلات التنمية الاقتصادية.

من جانبه أكد أنطونيو باتريوتا على دور قطاع المدنى المصري، فى تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية قوية تربط بين البلدين، كما أن الحكومة البرازيلية تسعى إلى فتح مجالات جديدة وجذب العديد من المشروعات الإستثمارية فى مصر، خاصة لما حققته مصر من نموًا اقتصاديًا إيجابيًا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة الماضية.

وقدم السفير البرازيلي الشكر لوزير الطيران المدني علي حفاوة الاستقبال، وحسن استضافة منتخب البرازيل لكرة اليد بمطار القاهرة، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، التي أقيمت في مصر الشهر الماضي .