الزراعة: محطات التقاوي تعمل بكامل طاقتها رغم الظروف الجوية المتقلبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد :

قال الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، إن العمل مستمر فى محطات الغربلة على مستوى الجمهورية والتي تعمل بكامل طاقتها رغم الأحوال الجوية السيئة التى تشهدها البلاد حاليا وظروف وباء كورونا.

وأضاف في بيان له، إن الإدارة حريصة على توفير التقاوى المنتقاة للمزارعين قبل ميعاد الزراعة، تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على توفير التقاوى للمزارعين، قبل ميعاد الزراعة بشهر على الأقل مثلما حدث فى إعداد بذرة القطن والأرز والذرة الشامية.

وأضاف حاتم أن العاملين بمحطات التقاوي في كل المحافظات بذلوا جهودا كبيرة من أجل الحفاظ على التقاوى وحمايتها من الأمطار.