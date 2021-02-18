أمطار خفيفة إلى متوسطة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة على غالبية الأنحاء ليلًا.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة 30% تقريبا، ومن خفيفة إلى متوسطة على مناطق من دمياط بورسعيد والعريش والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، ومتوسطة على مناطق من مطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 09 ـ 18، والإسكندرية بين 17 ـ 11، وبورسعيد بين 09 18، وشرم الشيخ بين 21 ـ 14، وأسوان بين 10ـ21، وكاترين بين 02 ـ 18، والإسماعيلية بين 09ـ18، والأقصر بين 12 ـ 9، وأسوان بين 21 ـ 10 درجات مئوية.