شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي بكري يكشف سبب هجوم القنوات الإرهابية على «السرب» قبل عرضه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري إن فيلم السرب يشكل جزءًا من ذاكراة مصر الوطنية، ويعد سجلًّا للأجيال القادمة حتى تعرف ماذا جرى في مصر وكيف دافع الرجال الشرفاء عن هذا الوطن.

وتابع خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن فيلم السرب علامة مضيئة في تاريخ السينما المصرية وعندما نشاهده سوف نكشف أنه نجح في تجسيد هذه البطولة واستطاع أن يقفز للأمام خطوات.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري أن إنتاج مسلسل الاختيار وفيلم السرب وغيرهما من الأعمال الوطنية أبلغ رد على الإعلام المعادي حيث يؤكد أن أبطالنا وشهداءنا سوف يظلون نبراسًا يقدمون التضحية بلا حدود.

وقال مصطفى بكري إن فيلم السرب يكشف الحقيقة ويوضح هوية الإرهابيين ويقدم ملحمة جديدة ويجسد ثأر قواتنا المسلحة للشهداء الأقباط في سرت الذين سقطوا على يد تنظيم داعش الإرهابي عام 2015.