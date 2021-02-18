شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الدبلومة الأمريكية.. تعرف على جدول امتحانات EST للعام الدراسي 2020-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات EST للعام الدراسي 2020-2021 لطلاب الدبلومة الأمريكية.

وأكدت الوزارة أن الامتحان المصري EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية مع فترة سماح لمدة 6 شهور لطلاب Grades 11، 12 من 15 فبراير 2021 حتى 15 أغسطس 2021 (وليس بأثر رجعي).

ويسمح لطلاب 12، 11 Grades بال matching أو ال super matching عبر نظم التقييم المختلفة.

جدير بالذكر أنه لن يعتد بامتحانات ال SAT بعد تاريخ 15 فبراير 2021 لطلاب الدبلومة الأمريكية من حيث تنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.

ويمكنك الآن معرفة المزيد عن امتحان EST من خلال الرابط التالي:

https: //est. moe. gov. eg

لطلاب الدبلومة الأمريكية .. تعرف على جدول امتحانات EST للعام الدراسي 2020-2021

لطلاب الدبلومة الأمريكية .. تعرف على جدول امتحانات EST للعام الدراسي 2020-2021