شكرا لقرائتكم خبر عن ينخفض عالميًا.. سعر الذهب اليوم في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفض سعر الذهب عالميًا انخفاضًا طفيفًا مساء اليوم بعد أن شهد ارتفاعًا فى الصباح، وأدت تقلبات الأسعار عالميًا إلى تقلب أسعار الذهب اليوم في مصر أيضًا، وارتفع البحث بشكل كبير اليوم عن سعر الذهب فى مصر على محرك بحث جوجل وواصلت أسعار الذهب الانخفاض عالميًا لليوم السادس على التوالي.

وكانت أسعار الذهب اليوم في مصر كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 890 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 779 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 668 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم 6232 جنيهًا.

واصلت أسعار الذهب اليوم عالميًا الإنخفاض لليوم السادس على التوالي وكان سعر الفتح في بدالية تعاملات البورصات العالمية اليوم 1778.12 دولار وصل السعر في الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر إلي نحو 1775 دولار، بعد أن ارتفعت خلال تعاملات اليوم ووصلت إلي 1789.51 دولار، وذلك لليوم السادس على التوالي وكان سعر الفتح يوم 11 فبراير 2021 في بداية أول ايام الانخفاض 1842.65 دولار.

- صورة أرشيفية