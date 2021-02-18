شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل ويناقش خطة التطوير بـ«طحا المرج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الخميس، جولة مرورية على مستشفي طحا المرج، لمتابعة سير العمل، ومناقشة أعمال التطوير التي تتم بها، يرافقه مدير عام الطب العلاجي، ومديري إدارات التخطيط، والمستشفيات، والجودة، وأقسام الاستقبال والطوارئ بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية.

حسب بيان، الخميس، تفقد وكيل الوزارة الأعمال الإنشائية للمستشفى في حضور المهندس المنفذ للمشروع، ومديرة إدارة ديرب نجم الصحية، ومدير مستشفي ديرب، وتم الاتفاق على أماكن تقديم الخدمة بالأقسام الطبية بالمستشفي، وتحديد المسارات المخصصة لكل قسم، وأماكن التعقيم، والقوي الإستعابية للماكينات بأقسام الكلي الصناعي، والحضانات، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، وتحديد أماكن شبكة الغازات.

ووجّه وكيل الوزارة بتحديد دورين بالمبني الإداري لتقديم خدمات العيادات الخارجية به، كما تم مناقشة بعض المقترحات للوصول إلى أفضل تصور لتوسعة الأقسام الطبية بها، لرفع كفاءة الخدمات الطبية بالمستشفي، لصالح المرضي والمواطنين بطحا المرج والأماكن المجاورة.