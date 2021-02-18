شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: تطعيم 962 من الكوادر الطبية بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن اللجنة المشكلة من مديرية الصحة، والفرق الطبية من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات بالمديرية، قاموا اليوم بتطعيم 104 أطباء من الفرق الطبية بجامعة الزقازيق بلقاح فيروس كورونا كوفيد 19، ليصل إجمالي من تم تطعيمهم بالجامعة إلى 404، وهم الذي تم تسجيلهم على موقع التسجيل الإلكتروني للوزارة والخاص بتطعيم الفرق الطبية على مستوى الجمهورية، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية بالجامعة قبل التطعيم.

وأشار وكيل الوزارة في بيان، الخميس، إلى أن إجمالي الفرق الطبية التي تم تطعيمها بلقاح كورونا، بأقسام العزل بمستشفيات فاقوس النموذجي، وحميات فاقوس، وحميات الزقازيق، والصدر، بلغ 558 فردًا من كتائب الجيش الأبيض، ليصل إجمالي من تم تطعيمهم بمستشفيات العزل بالمحافظة 962 من الكوادر الطبية، بالإضافة إلى تطعيم ٤٠٦ أفراد بمستشفي فاقوس النموذجي حتي الآن بالجرعة الثانية من لقاح كورونا، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية قبل التطعيم، مقدماً الشكر لجميع الفرق الطبية بالصحة على الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.