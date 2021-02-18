شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عمليات تأسيس شركة للنقل متعدد الوسائط (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، آخر مستجدات الدراسة المتعلقة بالخطوات التنفيذية لإنشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط، تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة القومية للسكة الحديد والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

واستعرض الوزيران، خلال اجتماعٍ، الخميس، التقرير الخاص بآليات الدراسة المطلوب تنفيذها، بما تتضمنه من الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء الشركة وإعداد خطة العمل التفصيلية شاملة الإطار الزمنى والتكلفة الاستثمارية، وكذلك إعداد التصور الخاص بعقد إدارة وتشغيل المشروع، وأسس التشغيل، وإجراءات العمل والإطار العام للتعاون مع الشركاء المختلفين، بما يتلاءم مع أفضل الممارسات العالمية في أساليب التشغيل، واتفقا على تشكيل لجنة عمل مشتركة بين الوزارتين، بالإضافة إلى استشارى المشروع، لسرعة إنجاز الدراسة، والبدء في إجراءات تأسيس الشركة التي ستمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال نقل البضائع.

وقال «الوزير» إن تأسيس هذه الشركة يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم منظومة نقل البضائع في مصر، للحفاظ على شبكة الطرق والكبارى الضخمة وزيادة الموارد المالية لهيئة السكك الحديدية، لتحسين الخدمة المقدمة للركاب، لافتًا إلى أن هذه الشركة ستساهم في تحقيق تكامل وسائل النقل مع بعضها لتعظيم حجم النقل، سواء داخل أنحاء الجمهورية أو من الداخل للخارج عبر الموانئ المصرية، وكذلك من الخارج إلى الداخل، غير أنها ستقوم بنقل البضائع من الموانئ عبر السكك الحديدية إلى أماكن التصنيع أو التوزيع ليتم نقلها بعد ذلك عبر الشاحنات إلى أماكن الاستهلاك، وهو ما سيساهم في عدم وجود تكدس بالموانئ وزيادة حركة التداول بها، كما سينعكس على تقليل تكلفة السلع للمواطن.

وأضاف «الوزير» أن إحدى أهم النقاط التي ستتناولها دراسة المشروع، وضع الأسس والآليات التي سيتم من خلالها إسناد إدارة وتشغيل شركة المشروع لمشغل متخصص ذى خبرة عالمية في إدارة لوجستيات نقل البضائع، باستخدام وسائط متعددة، إذ يتم اختياره بناءً على مناقصة محدودة بين كبرى الشركات العاملة في هذا المجال، وكذلك النمط التمويلى الخاص بإنشاء هذه الشركة.

بدوره، أشار «توفيق» إلى الفوائد المترتبة على الجمع بين خدمات النقل البرى للبضائع التي تقوم بها الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال مع خدمات نقل البضائع عبر السكة الحديد لتوفير خدمة متكاملة للعملاء تتسم بالسرعة والكفاءة وانخفاض التكلفة، مؤكدًا أن ذلك من شأنه مضاعفة حجم النقل الذي يمكن أن توفره الشركة المشتركة المقرر إنشاؤها بين هيئة السكة الحديد والشركة القابضة للنقل، من خلال تحقيق التكامل بين وسيلتى النقل، بصفة خاصة في حالة التشغيل بواسطة مشغل محترف من القطاع الخاص، لاسيما حال إضافة النقل النهرى للمنظومة.