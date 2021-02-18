شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك»: حملات تفتيش في 11 محافظة لضبط المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، أنّ الجهاز شنّ حملات مفاجئة على 11 محافظة استهدفت الأسواق التجارية، والمنشآت الطبية المخالفة بهذه المحافظات، بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري.

وقال حسام الدين، في بيان، الخميس، إنّ الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات على الاسواق وضبط كافة المخالفات التي من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك المصري.

وأكد «حسام الدين»، أنّ الحملات في محافظة سوهاج أسفرت عن ضبط أحد مراكز حضانات الأطفال مخالف للتراخيص، ولا يوجد به غرفة تعقيم، وبه كميه كبيره من المحاليل منتهية الصلاحية، وكذلك ضبط معملين للتحاليل الطبية ومركز للأشعة تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، وفي محافظة الإسكندرية بالتعاون مع الاجهزة المختصة تم غلق أحد المطاعم بمنطقة كرموز لعمله بدون ترخيص وضبط كمية من الأجبان والزيوت غير صالحة للأستهلاك الأدمي، وكذلك غلق كافية ومخبز للعمل بدون ترخيص وتوقيع الغرامة الفورية على أحد محلات المواد الغذائية لعدم تطبيق الاجراءات الأحترازية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة.

وأضاف حسام الدين أن حملات الجهاز في الفيوم، والبحيرة، وأسوان، والمنوفية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والاسماعلية،وبورسعيد استهدفت المحلات التجارية، وتم إجراء بعض محاولات الشراء عن طريق العاملين بالجهاز، للتأكد من التزامها في فترة الاوكازيون بتقديم عروض وخصومات حقيقة للمستهلكين ومنتجات ذات جودة عالية، ما أسفر عن تحرير 77 محضرًا لبعض المحلات المخالفة بهذه المحافظات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، والأشتراك في الأوكازيون دون الحصول على تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وأكد حسام الدين أن الحملات مستمرة على الأسواق لضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل قوة وحزم ضد من يثبت تلاعبه ومخالفته للقانون وإضراره بحقوق المستهلك المصري.