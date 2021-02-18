شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: انتهاء تنفيذ مرافق الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندسة عبير عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمرافق بالهيئة، الخميس، أعمال المرافق الجارى تنفيذها بالحى الحكومى «منطقة الوزارات» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل مسؤولو «الإسكان» جولتهم بعقد اجتماع موسع لاستعراض الموقف التنفيذى لجميع شبكات المرافق بالمجاورة الرئيسية والحى الحكومى والحى الدبلوماسى وجميع الأحياء السكنية، ثم تفقدوا أعمال المرافق للحى الحكومى، ومنطقة البنوك، والمنطقة حول مبنيى البرلمان ومجلس الشيوخ.

وأشاد مسؤولو الوزارة بتقدم الأعمال بالموقع، وجدية الشركات المنفذة، حيث إن الأعمال لا تتوقف على الرغم من العوامل الجوية والطقس السيئ، مشددين على جميع الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية والتوقيتات المقررة للانتهاء من هذه الشبكات. وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بالحى الحكومى، وجارٍ الانتهاء من شبكات المرافق بمنطقة البنوك والمنطقة حول البرلمان ومجلس الشيوخ. فى سياق متصل، تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، مشروع مدينة حدائق أكتوبر، يرافقه المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الجهاز والمشروعات.

وتفقد «بهجات» ومرافقوه أعمال الزراعة وتنسيق الموقع بمشروع 2496 وحدة سكنية، 104 عمارات، وهى وحدات إسكان ذات طابع حديث سكنًا بديلًا لسكان المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة، كما تفقدوا مشروع الـ1185 بإجمالى 28440 وحدة إسكان اجتماعى تم تنفيذها بالكامل، وجارٍ الانتهاء من أعمال الطرق وتنسيق الموقع والزراعة للمشروع، وكذا تفقدوا مشروع 16008 وحدات بمنطقة إسكان دهشور، الذى تم نقله إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تجرى دراسة تنفيذ أعمال تنسيق الموقع والزراعة للمشروع.

وأعرب مسؤولو «الإسكان» عن سعادتهم بمدى ما وصلت إليه الأعمال بالمشروعات المختلفة فى وقت قياسى، حيث يُعد مشروع إسكان بديل العشوائيات من المشروعات المهمة بالمدينة وعلى خريطة اهتمام القيادة السياسية. ووجّه المسؤولون بسرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والزراعة بجودة تنفيذ الوحدات للمشروعات نفسها.

من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 30 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة، وذلك فى إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.