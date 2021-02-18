شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 27 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث التموين في أسوان حملاتها اليومية لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تمكنت الحملة، اليوم، من ضبط 27 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط قضيتان مخالفات مخابز بلدية، كما تم ضبط 2 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و9 قضايا عدم إعلان عن الأسعار، و13 قضايا عدم حمل شهادة صحية، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.