شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري صحة نفسية تعلق على واقعة السفر بالحمار: تفاهات وإسفاف ولاوعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الدكتورة إيمان الدمياطي، استشاري الصحة النفسية، على واقعة الشاب بهاء الدين على، وشهرته بهاء العمدة ابن بطوطة الصعيدي وسفره من الجيزة لأسوان بالحمار، قائلة: «ما فعله المواطن الصعيدي تصرف شخصي غير سليم وليس لديه أي إحساس بالحيوان».

وأضافت «الدمياطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعد، ببرنامج «معاك في الصورة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن هذا المواطن الصعيدي لديه إحساس ضعيف بالإنسان والحيوان لم يكن ضمن أولوياته على الإطلاق أو الإحساس به.

وأشارت إلى أن هذا المواطن غاوي شهرة ولكن على حساب الحيوان ونشره فيديو على السوشيال ميديا وهو نوع من التفاهات والإسفاف ونوع من اللاوعي بالأخرين مما يشجع الكثير من الناس للقدوم على مثل هذه التفاهات.

وتابعت: «ما قام به ابن بطوطة الصعيدي وسفره من الجيزة لأسوان بالحمار نوع من أنواع الاستغلال للحيوان وعدم الرأفة به»، نافية أن ما قام به توثيق للعادات والتقاليد لأهالي الصعيد، ولكن ما قام به تفاهات وعدم الوعي والإحساس بالحيوان.