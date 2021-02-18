شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن نسبى للطقس فى «الدلتا والصعيد».. وأمطار على «السواحل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المحافظات، الخميس، تباينا شديدا فى حالة الطقس بين هدوء نسبى وتراجع حدة الأمطار فى بعض المحافظات، فى الوقت الذى تواصلت فيه حالة الصقيع والأمطار فى محافظات أخرى تتزايد حدتها ليلا.

ففى دمياط، شهدت المحافظة أمطارًا متفرقة فى بعض المناطق، خاصة فى دمياط الجديدة ورأس البر، بينما تواصلت موجة الصقيع ما أصاب الحالة التجارية بالشلل التام بسبب خلو الشوارع من المارة.

وفى الإسكندرية، قررت سلطات الميناء إعادة فتح بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة، أمام حركة الملاحة البحرية، بعد التحسن النسبى فى حالة الطقس والأحوال الجومائية، وقال طارق شاهين، رئيس الهيئة العامة للميناء، إنه تم فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية، ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية، التى تسمح بدخول وخروج السفن بشكل آمن، وبدأت إدارات الميناء المختصة دخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجى طبقا لأولوية تراكيها.

وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن موجة الطقس السيئ، التى تعرضت لها المحافظة، بدأت فى الانكسار، لتنحصر موجة الطقس شديدة البرودة لتعود لمعدلاتها الطبيعية بصورة تدريجية.

وأضاف أن خسائر موجة الطقس السيئ أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 2، وانهيارات جزئية وسقوط لوحات إعلانية ببعض الأحياء بسبب شدة الرياح، لافتا إلى أن الإسكندرية بها 160 عقارا مائلا، نتيجة موجات الطقس السيئة وهطول الأمطار على مدار السنوات الماضية، مؤكدا وجود لجنة هندسية تتابع وضعها لاتخاذ إجراءات الهدم الفورى للعقارات داهمة الخطورة، ومتابعة موقف باقى العقارات التى لا زالت متماسكة، سواء التى تحتاج إلى ترميم أو إزالة حسب تقرير اللجنة الهندسية.

وفى أسوان، شهدت المحافظة استقرارا فى حالة الطقس، مع ظهور بعض السحب المتقطعة وسطوع للشمس، وفى المنيا، أعادت الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان، التابعة لمركز المنيا، زراعة بعض أعمدة الإنارة بالطريق الدائرى، والتى سقطت بفعل الرياح الشديدة، كما أسفرت موجة التقلبات الجوية عن مصرع شخصين، وإصابة 13 آخرين فى 5 حوادث تصادم، وانقلاب سيارة شرطة.

كما تسبب ارتفاع سرعة الرياح فى إصابة عامل سقط من فوق سقالة أثناء العمل بمصنع السكر الجديد غرب ملوى، واندلاع حريقين بمنزلين بقرية منسافيس بأبوقرقاص، وملوى.

وفى المنوفية، تواصلت موجة الطقس السيئ، حيث انخفضت درجة الحرارة بشكل كبير مع سقوط أمطار متقطعة صاحبتها رياح شديدة تسببت فى سقوط أعمدة الإنارة والأشجار، فضلا عن نفوق حمار ونجاة صاحبه، نتيجة ملامسته أحد أعمدة الإنارة. وفى الأقصر، واصلت المحافظة رفع حالة الطوارئ لعدم استقرار الأحوال الجوية، وشهدت سماء الأقصر استمرار وجود السحب المتوسطة، مع هدوء فى سرعة الرياح، واستمرار انخفاض درجات الحرارة، وسطوع أشعة الشمس بشكل كامل، وحذرت إدارة المرور السائقين بتوخى الحذر وتجنب السرعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها، نظرًا لعدم استقرار سرعة الرياح.

وفى البحر الأحمر، شهدت مدينة الغردقة استقرارًا فى الحالة الجوية، وتمت إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى أمام الحركة الملاحية بعد يومين من الإغلاق، فيما عادت الأنشطة البحرية ورحلات الغطس لطبيعتها.

وفى جنوب سيناء، أعلنت مدينة سانت كاترين إعادة فتح جبل موسى، ووادى جبال، ووادى الأربعين، ووادى طلاح، ووادى التلعة، وكافة المناطق الجبلية، بعد إغلاقها على مدار يومين، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم إخطار غرفة شركات السياحة بشأن فتح مناطق الزيارة فى المحمية.

وفى شمال سيناء، أعلن المحافظ الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، مؤكدا مواصلة عمل غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة والغرف الفرعية على مستوى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة.

وفى القليوبية، تابع رؤساء المدن أعمال سحب مياه الأمطار وتسليك البلاعات، للتأكد من عدم وجود أى تجمع أو تراكم لمياه الأمطار والتأكد من عمل وكفاءة البلاعات.

وأسفرت حصيلة الطقس السيئ بالمحافظة، عن سقوط 13 شجرة، كما سقط حائط شقة بالطابق السابع بحى غرب شبرا الخيمة على إحدى البلكونات بذات العقار، وسقوط باكيتى حديد وعمود إنارة بكوبرى المظلات التابع لحى غرب شبرا الخيمة فى اتجاه المؤسسة.

وفى الشرقية، شهدت المحافظة، الخميس، حالة من الاستقرار والتحسن النسبى فى الأحوال الجوية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وشروق الشمس لفترات متقطعة، بعد تعرضها على مدار اليومين الماضيين لحالة من عدم الاستقرار وتكاثف للسحب المنخفضة وسقوط أمطار على عدة مناطق متفرقة.

وأوضح المحافظ الدكتور ممدوح غراب أنه تم وضع خطة لاستقبال موسم سقوط الأمطار فى فصل الشتاء، ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، مشدداً على سرعة الانتهاء من مراجعة مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام، للتعامل الفورى مع تلك الأحداث الطارئة.

وفى البحيرة تحسنت حالة الطقس نسبيًا، وسقطت بعض الأمطار الخفيفة على مدينة دمنهور، واستمرت حركة الصيد متوقفة من ميناء الصيد فى قرية المعدية بمركز إدكو وبوغاز رشيد فى شمال البحيرة.

وتوقفت حركة الملاحة لليوم الثالث على التوالى بميناء البرلس، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج، ورست السفن بالميناء والقرى المطلة على البحر المتوسط.

وتلقى مركز العمليات وإدارة الأزمات، برئاسة المحاسب نصر عبدالهادى، إخطارًا يفيد باستمرار توقف حركة الصيد بالبرلس، بناء على قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حفاظا على حياة الصيادين، حيث شدد محافظ كفر الشيخ على استمرار أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، لتيسير الحركة المرورية، مناشدا الصيادين بعدم الخروج فى رحلات صيد، حفاظاً على سلامتهم.