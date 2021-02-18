شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: لو كل عيل يجي برزقه كنا بقينا أغني دولة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الشيخ خالد الجندي، على الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها مصر، وآراء البعض بشأن كثرة الإنجاب إيمانًا منهم بالمثل القائل "العيل بيجي برزقه".

قال الجندي في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة ""dmc، اليوم الخميس: "لو كل عيل يجي برزقه كنا بقينا أغني دولة في الكرة الأرضية"، مضيفًا أن هذه الجملة أكبر مصيبة وكارثة وخطأ يمكن أن يسقط فيه الإنسان لأنه ليس بضرورة أن يأتي كل طفل بزرقه لأن هناك من يحجب الله عنهم الرزق، أي أن هذا من عند الله.

تابع أن مصر تزيد مولود كل 13 ثانية أي زيادة 2 مليون نسمة كل سنة، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت رسالته واضحة بشأنه أنه وحده لا يمكنه تغيير شئ ولكن يجب أن يساعده المصريين، خاصةً وأن هناك أرقام مهمة لها دلالات خطيرة مثل عدد السكان.

أوضح خالد الجندي أن دور مؤسسات الدولة غير قادرة على مواجهة ذلك ولهذا نحن بحاجة إلى حملة وطنية كبيرة لمواجهة الانفجار السكاني والتوعية بمخاطر النمو لأنها قضية وعي يجب أن تصل إلى الناس جميعًا لأن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تقف في مواجهة التنمية العددية.