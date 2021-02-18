شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تكشف قصد النبي من حديث «تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت دار الإفتاء المصرية إن «حديث (تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة) ليس فيه إلا الحث على الزواج وهو أمر فطري، والحث على التناسل حتى لا ينقطع النوع الإنساني وهو أمر فطري أيضا».

وأضافت دار الإفتاء، في صفحتها على «فيس بوك»، مساء الخميس: «وأما مباهاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، فلا تكون من خلال كثرة أعدادهم من ناحية الكم والعدد وإنما تكون بما قدموا للبشرية من علم وحضارة وإنجاز».

وتابع: «أما من ناحية الكم والعدد فقط فقد ذمه النبي، صلي الله عليه وسلم، في حديث آخر حيث قال :(غثاء كغثاء السيل) أي العدد الكثير الذي لا وزن له».