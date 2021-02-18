شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: حجم توريد البنجر سيصل لـ12 مليون طن هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بمصانع بنجر السكر التابعة للوزارة «مصنع الدقهلية للسكر، الفيوم للسكر، والنوبارية للسكر، والدلتا للسكر» وصل إلى 136 ألف طن بنجر منذ بدء الموسم.

وأشار المصيلحي إلى أنه من المتوقع وصول نسب التوريد هذا العام إلى ما يزيد على 12 مليون طن بنجر، بعد زيادة المساحة المنزرعة من بنجر السكر إلى 640 ألف فدان هذا العام مقارنة بـ510 آلاف فدان العام الماضي.

وقال المصيلحي ان المصانع قد شهدت تطورا كبيرا من حيث التطوير، وهو ما أسهم في تقليل نسب الفاقد وزيادة قدرتها على استقبال المحصول هذا العام، وزيادة إنتاجيتها بنسبة تصل إلى 20%.

ولفت إلى أن المصانع تعمل بكامل طاقتها يوميًّا صباحًا ومساءً، لاستقبال المحصول من المزارعين الذي ينقل عبر شبكة النقل الخاصة بكل مصنع.

وكشف المصيلحي عن ان الزيادة في المساحة المنزرعة وزيادة انتاجية الفدان هذا العام من بنجر السكر اضافة إلى انتاجية قصب السكر سوف تكفي الاستهلاك المحلي بنسبة تقترب من 90% .

هذا وقد وجه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رؤساء الشركات بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للعاملين والمتعاملين مع المصانع حفاظًا عليهم من جائحة فيروس كورونا.