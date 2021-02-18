شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: هذا ما يجب عليك فعله قبل شراء سيارة مستعملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد فاروق، خبير السيارات، إن أهم جزئية يجب أن يبحث عنها أي شخص مقبل على شراء سيارة جديدة، هي خدمة ما بعد البيع، وانتشار مراكز الصيانة.

وتابع «فاروق»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن خدمة ما بعد البيع إذا كانت ضعيفة، فسيعاني الشخص بشكل غير طبيعي في الصيانة، معقبًا: «خدمة ما بعد البيع هي اللي تنجح العربية، وهي اللي تفشل العربية».

وأشار إلى أن شراء السيارة المستعملة أمر شائك، وقبل شراء السيارة المستعملة هناك ضرورة للفحص عن هذه السيارة في التوكيل أو أي مراكز خدمة معتمدة لبراند العربية، وإذا كانت العربية المستعملة قريبة من سعر بعض السيارات الجديدة، فعلينا شراء السيارة الجديدة بشكل عام.