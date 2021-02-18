شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع 2 سنتر دروس خصوصية في سيدي غازي بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع هاني يوسف، رئيس مدينة سيدي غازي بكفر الشيخ، حملة غلق سناتر الدروس الخصوصية بالمدينة من خلال لجنة تم تشكيلها، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حرصًا على صحة الطلاب في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وتمكنت اللجنة الخميس من غلق وتشميع 2 سنتر، واتخذت الإجراءات القانونية.

غلق سناتر

غلق سناتر

غلق سناتر

غلق سناتر