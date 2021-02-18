شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت سماء مدينة الاقصر، استمرار وجود السحب المتوسطة، مع هدوء نسبي في سرعة الرياح، واستمرار انخفاض درجات الحرارة، مع رفع أجهزة المحافظة الطوارئ نتيجة حالة الطقس غير المستقرة بكل مراكز المحافظة.

وحذرت ادارة المرور السائقين، بتوخي الحذر وتجنب السرعه اثناء القيادة على الطرق السريعه والصحراويه والزراعيه داخل المحافظه وخارجها ،نظرا لعدم استقرار سرعة الرياح، وحالة الطقس الغير مستقرة حتى الآن.

واعلنت غرفة العمليات بمحافظة الاقصر، وجود تحسن نسبي في الأحوال الجوية اليوم، حيث قلت نسبة السحب، موضحة ان حالة الطقس مساء اليوم سيكون شديد البرودة، ويستمر نشاط رياح متوسط يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.