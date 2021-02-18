الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الجمعة.. أمطار خفيفة ومتوسطة على 14 محافظة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس غدًا الجمعة الموافق 19 فبراير 2021، وعرضت فيها فرص سقوط الأمطار على 14 محافظة والتى تتراوح فيها

الأمطار بين خفيفة ومتوسطة.

قالت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها بسقوط أمطار متوسطة على محافظتي الإسكندرية ومطروح ومركز رشيد فى محافظة البحيرة وأيضًا مركز بلطيم فى محافظة كفر الشيخ وتكون الأمطار متقطعة على تلك المحافظات بنسبة 50% تقريبًا.

وأضاف بيان الأرصاد الجوية بسقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة على محافظات « دمياط – بورسعيد – العريش – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية – المنوفية »، وتكون الأمطار متقطعة بنسبة 30% تقريبًا.

وعن فرصة سقوط الأمطار على محافظات القاهرة الكبري التى تضم « القاهرة – الجيزة – القليوبية » فتكون أمطار خفيفة تسقط على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا.

ويكون الجو مشمس على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية باستمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية إلي الغربية باردة ورطبة بحسب صور الأقمار الصناعية، والتي تعمل على استمرار تكاثر السحب المنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق وأوقات متفرقة مساء اليوم.

يتراوح ارتفاع الأمواج غدًا بين 1.5 مترًا و2.5 مترًا، وحالة البحر من مضطرب إلي معتدل، وكذلك حالة الموج فى البحر المتوسط مضطرب إلى معتدل، وارتفاع الموج بين 2 إلي 2.5 مترًا.

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الجمعة .. أمطار خفيفة ومتوسطة على 13 محافظة

درجات الحرارة على القاهرة العظمى 18 والصغري 9 درجات

درجات الحرارة على الإسكندرية العظمى 17 والصغري 11 درجات

درجات الحرارة على مطروح العظمى 17 والصغري 11 درجات

درجات الحرارة على أسيوط العظمى 19 والصغري 7 درجات

درجات الحرارة على سوهاج العظمى 20 والصغري 8 درجات

درجات الحرارة على قنا العظمى 20 والصغري 8 درجات

درجات الحرارة على أسوان العظمى 21 والصغري 10 درجات

درجات الحرارة على كاترين العظمى 8 والصغري -2 درجات

وتوضح الخريطة التالية الظواهر الجوية ودرجات الحرارة فى كافة المناطق

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الجمعة .. أمطار خفيفة ومتوسطة على 13 محافظة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الجمعة .. أمطار خفيفة ومتوسطة على 13 محافظة