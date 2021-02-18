شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 13 إصابة جديدة.. و«صفر كورونا» في 6 مدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجّلت القليوبية الخميس، 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وسجّلت مدينة بنها أعلى معدل للإصابة على مستوى المحافظة فيما سجلت 6 مدن أخرى صفر إصابة بالفيروس، هي العبور والقناطر الخيرية، وشرق وغرب شبرا الخيمة وقها وكفر شكر، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12909 حالة.

واستقرت خريطة إلا على مستوى القليوبية على إلا التالية: مركز ومدينة الخانكة 968 حالة إصابة، والعبور 191 حالة، والقناطر الخيرية 807 حالات، وبنها 4027 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1294 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1254 حالة، وشبين القناطر 883 حالة، وطوخ 1666حالة، قليوب 895 ومدينة قها 78 حالة، وكفر شكر 746 حالات إصابة.