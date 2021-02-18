شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال إصلاح الكسر بالخط الرئيسي لمياه الشرب في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمر عمال شركة المياه بالأقصر، في إصلاح العطل بالخط الرئيسي بالمدينة بعدما حدث به كسر مفاجئ.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أعلنت عن تخفيض ضغوط المياه والمناطق التابعة لها من الساعة 10 مساء الأربعاء 17 فبراير، حتى نهاية العمل، لاستكمال أعمال الإصلاح للعطل الطارئ بالخط الرئيسي للمياه بشارع خالد بن الوليد، بوسط مدينة الأقصر.

أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحكومية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125- 0952282406 -0952284116- 01147999752 في حالة الطوارئ.