شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب التدفئة.. حريق في مخزن وقود بـ«نزلة تندا» بملوي وإصابة شخصين وتلفيات كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اندلع حريق كبير، بمخزن وقود غير مرخص، بقرية نزلة تندا التابعة لمركز ملوي في المنيا، بسبب القيام بإعمال التدفئة.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، باندلاع حريق بمخزن وقود غير مرخص، يضم «سولار – بنزين – اسطوانات بوتاجاز»، بقرية نزلة تندا، بمركز ملوي، ملك خالد. ح. ت، 48 سنة، عامل، مقيم بذات العنوان، أثناء القيام بالتدفئة، ما أصاب مواطني القرية بالفزع والهلع، بسبب تطاير النيران واسطوانات البوتاجاز بالسماء، بالأرض الخلاء المجاورة.

وتسبب الحريق في إصابة صاحب المخزن، وصباح. م. ا، 54 سنه، منزل، زوجة شقيقة، وتلفيات كبيرة بالمخزن.

وجرى إخماد الحريق بمعرفة فرق الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة. وتولت النيابة العامة التصرف.