شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ننشر إليكم سعر الذهب الآن في مصر بالجنيه المصري والدولار الأمريكي.

عاودت أسعار الذهب اليوم للارتفاع بشكل طفيف خلال بداية تعاملات اليوم في سوق الذهب، ليعوض جزء من خسائره التي تكبدها أمس، وذلك على خلفية صعود سعر الذهب في بورصة المعادن العالمية.

في تعاملات اليوم ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنحو 2 جنيه للجرام الواحد على مدار اليوم ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعًا الآن نحو 785 جنيها، مقارنة بنحو 780 جنيها خلال تعاملات امس، غير شاملة المصنعية بمحلات الذهب.

من المتعارف عليه ان أسعار الذهب غير مستقرة عالميا في هذه الفترة، لذلك قد يتغير سعر الذهب يومياً اكثر من مرة، ولهذا نقدم اليكم اسعار الذهب مباشر بصورة مستمرة.

يمكنك من خلال الجدول التالي التعرف على سعر الذهب في مصر بالجنيه المصري بكل عياراته بداية من العيار 10 وحتى سعر جرام الذهب عيار 21:

من المتعارف عليه أن اسعار الذهب في مصر دائماً في حالة تغير بسبب السوق وسعر الدولار الأمريكى الذي يؤثر بشكل مباشر على السعر.

من أن الأحداث والسياسية والعالمية تؤثر بشكل مباشر على سعر الذهب، على كل حال سنعمل دائما على تحديث الاسعار بشكل دائم ومستمر.