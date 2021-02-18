شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر» تشكر وزير التعليم للاستجابة لمطلب الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن قرار وزير التعليم بعقد امتحان موحد لطلاب الشهادة الإعدادية بالترم الأول 7 مارس، يخفف عبء المنهج الكبير على الطلاب وأولياء أمورهم.

وأضافت أحمد، في تصريحات صحفية، أن عقد الإمتحان على الأجزاء الخاصة بالترم الأول حتي لو بدون درجات ولكن يشترط اجتيازه، سيجعل الطلاب يركزون في الجزء الخاص بالترم الثاني والذي سيتم احتساب الدرجات عليه فقط، مستطرده: «منهج 3 إعدادي كبير وهذا القرار أفضل من أن يمتحن الطلاب في نهاية العام على الترمين».

ولفتت النظر إلى أن الوزير استجاب لرغبة أولياء الأمور وفي نفس الوقت سيتم احتساب درجات الشهادة الإعدادية على نتيجة الترم الثاني فقط، قائلة: «الوزير مسك العصاية من النص، ونشكره على استجابته».