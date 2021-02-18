شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول امتحانات EST للعام الدراسي 2020-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات EST للعام الدراسي 2020-2021.

وقالت إت :الامتحان المصري EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية مع فترة سماح لمدة ٦ شهور لطلاب Grades 11, 12 من ١٥ فبراير ٢٠٢١ حتى ١٥ اغسطس ٢٠٢١ (وليس بأثر رجعي)".

يسمح لطلاب 12 ,11 Grades بال matching أو ال super matching عبر نظم التقييم المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أنه لن يعتد بامتحانات ال SAT بعد تاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١ لطلاب الدبلومة الامريكية من حيث تنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.

يمكنك الآن معرفة المزيد عن امتحان EST من خلال الرابط التالي:

جدول امتحانات

جدول امتحانات