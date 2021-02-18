شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري ناعيا البدري فرغلي: «مناضل ومدافع عن الغلابة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الإعلامي مصطفى بكري، البرلماني السابق البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات الذي توفى يوم الاثنين الماضي.

وتابع خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، إن مصر ودعت مصر ومحافظة بورسعيد واحدا من المناضلين والمدافعين عن حقوق أصحاب المعاشات، إنه المناضل البدرى فرغلى، رئيس نقابة أصحاب المعاشات وعضو مجلس الشعب السابق، الذى وافته يوم الإثنين الماضى عن عمر يناهز 74 عام.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري أن البدرى فرغلى الذى مثل بورسعيد فى مجلس الشعب لأربع دورات متتالية، وكان صوتا للفئات المهمشة ومدافعا عن حقوقهم.