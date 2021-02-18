شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث جامعة القاهرة: الزيادة السكانية تبتلع أي زيادة في النمو الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن كل يوم يتم التأكيد فيه على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع المواطن المصري على رأس اهتماماته وأولوياته على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن من أهم الرسائل التي بعتها الرئيس السيسي خلال افتتاحه المجمع الطبي العالمي بالإسماعيلية هي ما يتعلق بالزيادة السكانية.

وأعرب «علم الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعد، ببرنامج «معاك في الصورة» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، عن استيائه من احتلال مصر المركز الثانى في النمو السكاني على مستوى العالم، رغم أن الدولة المصرية احتلت المركز الثاني أيضًا ولكن في النمو الاقتصادي خلال جائحة فيروس كورونا؛ مما يعني أن أي زيادة في النمو الاقتصادي سيبتلعها الزيادة السكانية.

وتابع: «ما تم في 100 مليون صحة ومواجهة فيروس»c«يُمثل تجربة عالمية في التعامل مع هذا الفيروس اللعين والعالم يدرس هذه الظاهرة الفريدة والاستفادة منها»، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة وبناء المؤسسات الصحية على مستوى الجمهورية وإعادة تجهيزها على مستوى عالمي في زمن قياسي خلال 7 سنوات يُعد إعجازًا بكل المقاييس.

وأشار إلى أن مصر من أوائل الدول التي وصل إليها لقاح كورونا، وهذا بفضل اهتمامات الرئيس السيسي بصحة المواطن؛ إلى جانب وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد والتي تعمل ليل نهار وتذهب إلى الأماكن الساخنة وتبهر العالم بالتجربة المصرية في مواجهة فيروس كورونا بانخفاض الإصابات بفيروس كورونا.