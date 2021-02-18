شكرا لقرائتكم خبر عن جمال أرشيف يكشف سبب تردد هند رستم في إعداد حوار مع عباس العقاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال أرشيف، صاحب أكبر أرشيف لنجوم الزمن الجميل، إن الفنانة هند رستم كانت برنسيسة، معقبًا: «كنت بحس أني بكلم أميرة لما بكلمها، في فرق كبير جدًا بين نجوم الزمن الجميل، والنجوم الموجدين دلوقتي، زمان النجوم كانوا بيحبوا الفن بجد، وبيقدروا بجد».

وتابع «أرشيف»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أنه ذهب إلى «رستم» إلى منزلها في المنتزه، وقام بإعطائها ألبوم قام بتجميعه لها من المجالات، متابعًا: «قعدت معايا فترة طويلة وكلمتني، كانت ذكريات جميلة جدًا».

ولفت إلى أن «رستم» عندما وجدت صورة لها في الألبوم الذي قام بتجمعه لها مع عباس العقاد، قامت بحكاية له قصة هذه الصورة، متابعًا: «قالوا لعباس العقاد عايزينك تعمل حوار مع فنانة، وقاموا بترشيح له5 فنانات، فقام باختيار هند رستم».

وأضاف أن «رستم» كانت مترددة جدًا في الذهاب لعباس العقاد، وعندما سألتها عن سبب التردد، أجابت قائلة: «دا عباس العقاد»، مشيرة إلى أنه عندما سألت «العقاد» عن سبب اختيارها لإقامة حوار معها من بين جميع الفنانات، رد قائلاً: «عشان انتي شبه سارة، البنت اللي أنا حبتها».

وذكر أن الفنانة هند رستم عندما شاهدت صورة للفنان إسماعيل ياسين في الألبوم الذي قدمه لها، قالت: «إسماعيل ياسين مكنش بياكل في الأستوديو خالص، كانت مراته بتيجي كل يوم الاستوديو، وكانت بتجيب له الأكل، وممنوع يبوس حد في الافلام، كانت مراته بتغيير عليه جدًا».

وتابع «أرشيف»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس أن «رستم» قامت بسرد له قصة عن الفنان «عبدالفتاح القصري»، قائلة :«عبدالفتاح القصري تعب جدًا، فقد بصره في ىخر حياته».

وأضاف أن زوجة الفنان عبدالفتاح القصري أجبرته أن يطلقها، وأن يكون شاهدًا على زواجها الثاني، وقامت بحبسه في البدروم،، متابعًا: «كانت تنفي وجوده، لما ماري منيب راحت ليه، لاقته قاعد في الشباك بيشحت السيجارة».