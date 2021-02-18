شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق علي حميدة: محافظ مطروح أطلق اسم شقيقي على أحد الشوارع تقديرًا لدوره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف إسماعيل حميدة، شقيق الفنان الراحل على حميدة، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أطلق اسم الفنان الراحل على حميدة على أحد شوارع مطروح؛ تقديرًا لدوره كأحد الفنانين المميزين من أجل تكريمه.

وأضاف «حميدة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعد، ببرنامج «معاك في الصورة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه من المبشرات بحسن الخاتمة أن شقيقي الفنان على حميدة توفى في ليلة الجمعة وأدى المشيعون عليه صلاة الجمعة بمسجد الفتح، كما أنه توفى بداء في البطن؛ داعيًا الله أن ينزله منزلة الشهداء.

وتابع: «شقيقي الراحل الفنان على حميدة رفع أصبعه في لحظاته الأخيرة ونطق الشهادتين رغم كونه يعاني من صعوبة في النطق بأيامه الأخيرة، وطلب من شباب المسجد الدعاء له».

وأشار إسماعيل حميدة إلى أن شقيقه الفنان الراحل على حميدة كان من أصحاب الأيادي البيضاء والصحبة الطيبة مع كافة الأهل والجيران.