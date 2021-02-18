شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يستقبل البطل العالمي بيج رامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، مساء الخميس، بمكتبه البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ(بيج رامي) الحاصل علي المركز الأول عالميا في بطولة مستر أوليمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

وخلال اللقاء أكد وزير الطيران على تقديره واعتزازه بالإنجاز الكبير الذي حققه رامي السبيعي وبالمستوي الذي ظهر عليه اللاعب خلال البطولة، حيث أصبح بيج رامى نموذجاً للشباب المصرى الذى يحتذى به، وساهم فى رفع إسم مصر فى المحافل الدولية الكبرى، مشيراً إلى ان الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالرياضة والرياضين وتشجع الشباب للوصول إلى المراكز التى تشرف مصر فى الخارج.

وزير الطيران المدنى يستقبل البطل العالمي بيج رامي

وأعرب بيج رامى خلال اللقاء عن سعادته بهذا التكريم، مشيداً بالدور الكبير الذى تقوم به وزارة الطيران المدنى فى تقديم كافة التسهيلات والدعم لجميع المنتخبات والفرق الوطنية والأبطال الرياضيين فى مختلف المسابقات والنشاطات الرياضية الذين يمثلون مصر فى جميع البطولات العربية والقارية والدولية بمختلف الألعاب من أجل رفعة اسم مصر عالياً.

وفى ختام اللقاء أهدى الطيار محمد منار درع وزارة الطيران المدنى للبطل بيج رامى تقديراً لما حققه من إنجاز عالمي كبير يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية .