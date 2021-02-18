شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث جامعة القاهرة: السيسي يضع صحة المواطن في المقام الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن هناك رسائل عديدة أرسلها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح المجمع الطبي بالإسماعيلية، ومنها ما أعلنها بنفسه ومنها من تعلنها قراراته وخطواته التنموية وسياساته خلال قيادته للدولة المصرية منذ 6 سنوات.

وأضاف «علم الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعد، ببرنامج «معاك في الصورة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن من أهم الرسائل التي أرسلها الرئيس عبدالفتاح السيسي أن صحة المواطن المصري هي الأساس.

وتابع: «هذا المجمع الطبي تم تجهيزه بكافة التجهيزات عالية المستوى، وفق أحدث المعايير العالمية، إلى جانب العديد من الوحدات الطبية، والذي يأتي في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبسطاء والمواطن الغلبان والذي ينظر إلى أن الصحة بالنسبة له هي الأساس»، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يضع صحة المواطن في المقام الأول له؛ إلى جانب التعليم والمرافق والمواصلات.