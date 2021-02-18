شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إلغاء امتحانات السات بسبب «المافيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وأكد شوقى أن أي طالب حصل على اختبار السات قبل 14 فبراير سنحترم جهده ولكن لن يتم قبول اى شخص يحصل عليه بعد 14 فبراير.

وذكر أن اختبار est هو لحماية الطلاب وحماية الأمن المصري والدولة المصرية .

وذكر أنه يجب خضوع أي شهادة أجنبية للتقييم والمعادلة ، مشيرا إلى أن اختبار Est تم وضعه بنفس مواصفات الـ sat ولكن بفرق ان السحابة الالكترونية الخاصة به تحت ادارة الدولة المصرية وليس مافيا خاصة ان من يضع الاسئلة خبراء اجانب ولكن تم حمايته من التسريب.

وأكد شوقى أن كافة القرارت تأتى لحماية الطلاب واعتماد تقييمات الطلاب الخارجية للسيطرة على مافيا التسريبات، وسيتم عقد الامتحانات داخل مصر بشبكات مصرية وداخل لجان مصرية، وأن على جميع أولياء الأمور التأكد من أن اختبار Est هي الوحيدة المعتدة داخليا ،مع العلم ان اختبار est متقدم للاعتماد للجامعات العربية والاجنبية.

وقال الوزير إن من يرغب ان يحصل على act للتقديم في الخارج فله حرية الاختيار.

وبالنسبة للطلاب المصريين بالخارج يسمح لهم باداء السات لفترة 6 شهور فقط، ولكن بعد انتهاء المهلة سيتاح لهم اختبار est المصري.

وأكد شوقي أن الشهادة البريطانيةig توقفت امتحاناتها في العالم كله، وكيمبردج أعلنت أداء الامتحان في مصر، أوكسفورد وبيرسون سينفذون تقييم بسبب جائحة كورونا.

وذكر أن من يختار الدراسة من المنزل لديه عدة اختيارات للتعلم أونلاين مجانًا، قناة مدرستنا 1 و2، ومنصة حصص مصر، وقناة مدرستنا على يوتيوب، ومكتبة الدروس الالكترونية ، ومنصة ذاكر ، ومنصة ادارة التعلم، ومنصة البث المباشر، ومنصة التعليم المصري المجمعة لكافة مصادر التعلم.

وأكد شوقي أنه من حيث التعامل مع جائحة كورونا تم تقليل التواجد قدر الامكان، كما أن كل مصادر الوزارة تم اعتمادها داخليا، وتم إتاحة مجموعات التقوية، وللطالب وولي الأمر له كامل الحرية فى اختيار طريقة الدراسة.