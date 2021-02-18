شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدير مستشفى السنطة المركزي بفيروس كورونا ونقله لـ«صدر المحلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزاره الصحة بالغربيه بنقل الدكتور سامي سلامه مدير مستشفي السنطه المركزي إلى مستشفي صدر المحله بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك حفاظا على صحته والاطمئنان عليه.

وقام الدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات بتقديم الدعم الكامل ونقله إلى العنايه المتوسطه بمستشفى صدر المحلة.