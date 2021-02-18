شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ فيروسات يكشف سبب انخفاض إصابات كورونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، إن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم يرجع لطبيعة الفيروسات التنفسية وما تتضمنه من ذروة وانخفاض وكذلك بسبب تحسن الطقس وارتفاع درجات الحرارة ووعي المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعد، ببرنامج «معاك في الصورة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية يعقبه انخفاضًا في الإصابات بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن احتفالات أوروبا والعالم في الغرب بأعياد الكريسماس أعقبها زيادة في الإصابات بفيروس كورونا وارتفاع في الوفيات.

وأعرب أستاذ الفيروسات عن سعادته البالغة من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي المتمثل في تأجيل امتحانات الطلاب أسبوع خشية من احتمالية ظهور الموجة الثالثة لفيروس كورونا في شهر إبريل وكان لا بد من تأخير الدراسة والامتحانات وهذا قرار إيجابي وحكيم.

وتابع: «المشكلة في انتشار فيروس كورونا تأتي من سلوكيات المواطن؛ بالإضافة إلى التزام الأشخاص بكافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة يُقلل من انتشار الفيروس حتى مع الطقس البارد»، مشيرًا إلى أن مصر من أقل دول العالم في الوقت الراهن في أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد والوفيات أيضًا وأن هذا الانخفاض هو انخفاض حذر.