شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: امتحان تدريبي من المنزل لطلاب الثانوية العامة أبريل المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان الشهادة الاعدادية سيتم في يوم واحد فقط.

وقال شوقي خلال مؤتمر صحفي أونلاين الخميس، أن الامتحانات غير المضافة للمجموع سيتم عقدها نهاية العام الدراسي.

وأكد أن اعادة تشغيل مجموعات التقوية عقب استئناف الدراسة، ولولي الأمر له حرية اختيار حضور نجله.

وسيتم عقد اختبار الكترونى لطلاب الثانوية العامة تدريبًا من المنزل خلال شهر أبريل.

الطلاب الراسبين والمنازل والخدمات سيتم امتحانهم إلكترونيًا عبر أجهزة سيتم توفيرها ما عدا طلاب الاحتياجات الخاصة ورقيًا بلجان مؤمنة ووفق ضوابط محددة.

التعليم الفنى سيتم الاعلان عن تفاصيها الأسبوع المقبل.