شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع مؤتمر وزير التعليم.. استغاثة للسيسي: «حياة الطلاب أمانة يا ريس» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

موجه من الغضب تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، الذي أعلن فيها أن الامتحانات الإلكترونية ستقتصر على طلاب الثانوية العامة، قائلاً إن «امتحانات الثانوية العامة ستكون كلها إلكترونية في لجان بالمدارس» إلا ذوي الاحتياجات الخاصة سيكون وفق احتياجاتهم».

عن ضوابط احتساب نجاح طلاب النقل خلال العام الدراسي وفقًا للقرارات التي تم اتخاذها الأحد الماضي، قال شوقي إنه «سيتم احتساب نسبة اجتياز الامتحان كاملا بـ50% للترم الأول و50% للترم الثاني، على أن تكون نسبة اجتيازه في المادة الواحد 25% على الأقل، وفي حالة حصول الطالب على أقل من 50% في الترمين سيكون هناك امتحان تكميلي سيحدد موعده لاحقا».

يذكر أن الطلاب منذ الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، وأعلن «شوقي» إنه تقرر عقد امتحان موحد متعدد التخصصات لطالب الصف الثالث الإعدادي، يوم 7 مارس في جميع المواد لمدة 3 ساعات أو أكثر، ومن يجتازه يكون قد تم تقيمه في الفصل الدراسي الأول، إلا أنه لا يتم إضافته للمجموع النهائي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ليجيب خلاله عن استفسارات أولياء الأمور والطلاب حول القرارات التي تم اتخاذها يوم الأحد الماضي، بشأن امتحانات الترم الأول والثاني، وآلية استكمال العام الدراسي.

فيما طالب الطلاب الجامعيين وزير التعليم العالي، لاتخاذ إجراءات تناسب الطروف الحالية لانتشار جائحة الكروونا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منصة تويتر منددين بنزول الطلاب للامتحانات وسط انتشار جائحة الكورونا، وتصدر هاشتاج #حياة_الطلاب_أمانة_ياريس، وهاشتاج # طبق_الأونلاين_للكل_ياريس، مناشدين الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطبيق اختبار أونلاين لجميع الطلاب وليس طلاب المرحلة الثانوية فقط.

كتبت متابعة: «إحنا خايفين على أهلنا وعلى أولادنا.. النزول دلوقتي خطر ومصيبة».

وأعقبت بتغريده تالية «ولادنا وصحتنا ياريس في خطر».

كتب آخر: « مش فاهم ده وزير تعليم إزاي يعني إيه تخلينا ناخد إجازة ٥٠ يوم مهو طبيعي ننسي كل حاجة وكمان عايز ينزلنا نمتحن في الجامعة ومش مهم صحتنا وأهلينا وطالع يقولك زعلان من الطلاب»

فيما انتقد طالب جامعي وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، لعدم خروجه في مؤتمر صحفي حتى الآن رغم خروج وزير التعليم في مؤتمرين صحفيين خلال أسبوع.

وغردت طالبة: لما تبقى قاعد تذاكر في الإجازة وعندك أمل أن الوزير يخلى الامتحانات أونلاين وتبقى قاعد مرعوب وأنت شايف الطلاب اللى ماتو حواليك من الكورونا أرجوكوا خافوا على نفسكوا حياتكوا أهم من أي امتحان

وتفاعلت طالبة أخرى: « ياريت بجد كتير مننا مذاكرين بس حقيقي أنا سبت كل اللي ورايا وقعدت فالبيت وعايزة امتحن بس صحتنا أهم كتير مصابين وكتير هيحضرو والتجمع هيبقا عند البوابات وفي محاولات الغش وملامستنا للأوراق والأشخاص والمواصلات إحنا معرضين للإصابة بشدة ».

وكتب متابع آخر: «يا ريس الأونلاين هو الحل ساعدنا».