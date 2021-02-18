شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات وضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى للشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات وضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى للشهادة الإعدادية

يحق للطلاب في الشهادة الإعدادية الاختيار بين طرق التقييم الآتية:

١. يمكن للطالب أن يمتحن في الفصل الدراسي الأول امتحان واحد مجمع لجميع المواد الدراسية في لجان مدرسية ويكون الحضور يوم واحد فقط وسيقيم الامتحان نجاح ورسوب فقط وسيعقد الامتحان في يوم الأحد الموافق ٧ مارس ٢٠٢١.

امتحان الفصل الدراسي الثاني امتحانات تحريرية في لجان مدرسية حسب الجدول التقليدي.

٢. يمكن للطالب أن يمتحن فيما درسه خلال العام الدراسي كاملاً امتحانات تحريرية في لجان مدرسية حسب الجدول التقليدي.

ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى:

• لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني

• الطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي وُيعد هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

• يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.