شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تفويض الإدارات التعليمية بوضع امتحانات النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإدارة التعليمية هي من ستضع الامتحانات الخاصة بها وفقًا لضوابط تدرج الاسئلة.

وقال طارق شوقي، خلال مؤتمر صحفي أونلاين، أن كل سنوات النقل لها نفس الضوابط السلسة وستعلن النتيجة، وفقًا لكل مادة داخل الامتحان المجمع.

وأضاف أن حضور المعلمين سيتم لا مركزيًا وفقًا لقرار كل محافظ، وأن امتحانات أبنائنا في الخارج ستعقد إلكترونيًا وفقًا لظروف كل دولة، أما طلاب الصف الثالث الإعدادي سيتم إعادة تقييمهم عند عودتهم لمصر.