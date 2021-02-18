شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر عدد الأسئلة فى الامتحانات الموحدة للطلاب من 4 ابتدائى حتى 3 إعدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدد الأسئلة فى المواد الدراسية المختلفة لامتحانات الفصل الدراسى الأول.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الأسئلة بالنسبة للصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائى، بواقع 10 أسئلة فى اللغة العربية بواقع 100 درجة للنهاية العظمى، وفى الرياضيات 7 أسئلة بواقع 80 درجة وفى العلوم 4 أسئلة بواقع 40 درجة وفى اللغة الإنجليزية 5 أسئلة بواقع 40 درجة، وفى الدراسات الاجتماعية 4 أسئلة بواقع 40 درجة، موضحة أن مجموع أسئلة الامتحان الموحد للصفوف بالمرحلة الابتدائية من رابعة حتى سادسة ابتدائى 30 سؤالا بواقع 300 درجة كنهاية عظمى.



وأوضحت الوزارة، أنه فى الصفوف الدراسية الأول والثانى الإعدادى فى اللغة العربية 10 أسئلة بـ80 درجة وفى الرياضيات 8 أسئلة جبر وهندسة بـ60 درجة والإنجليزي 6 أسئلة بـ60 درجة والعلوم 6 أسئلة بـ40 درجة والدراسات 5 أسئلة بـ40 درجة ومجموع الطالب فى الأسئلة 35 سؤالا بـ280 درجة.



وحددت الوزارة عدد الأسئلة فى امتحان متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية بواقع 10 أسئلة فى اللغة العربية بـ80 درجة والرياضيات 8 أسئلة بـ60 درجة واللغة الإنجليزية 6 أسئلة بـ60 درجة والعلوم 6 أسئلة بـ40 درجة والدراسات 5 أسئلة بـ40 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة فى الامتحان الموحد للشهادة الإعدادية 35 سؤالا بمجموع درجات 280 درجة.

