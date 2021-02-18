شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات الصفين الأول والثانى ثانوى إلكترونى وورقى لمن لم يتسلم التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول والثاني والثانوي تعقد في الفترة من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021، وقد تقرر أن تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات (التي لم تستلم التابلت) بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، مع التأكيد على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المدرسة.



كما ستعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

