شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم" تكشف ضوابط النجاح حسب الامتحان الموحد.. ومواصفات الورقة الامتحانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن ضوابط احتساب نجاح طلاب النقل خلال العام الدراسي 2020/ 2021، وفقًا للقرارات الجديدة، التى تم إعلانها الأيام الماضية، قائلا: لم تختلف عن العام الماضى.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم احتساب نسبة اجتياز الامتحان كاملا بـ50% للترم الأول و50% للترم الثاني، على أن تكون نسبة اجتياز في المادة 25%، وفي حالة حصول الطالب على أقل من 50% فى الترمين سيكون هناك امتحان تكميلى سيحدد موعده لاحقا.



وأشارت وزارة التعليم، إلى أن الضوابط العامة للامتحان، تشمل تدرج الأسئلة في الصعوبة لكافة المستويات، وسيتم توجيه المعلمين واضعي الامتحانات في الإدارات التعليمية بهذا الأمر وضوابط الامتحانات، مؤكدًا على أن المدارس لن تطبع امتحانات، موضحا أن نتيجة الطالب في الترم الأول، سيتم إعلان النتيجة فى الفصل الدراسي الأول بها المجموع للامتحان بكل المواد، وأدائه في كل مادة على حدة.

وأوضحت الوزارة بالنسبة لحضور المعلمين، سيتم تنسيقه بين الإدارات التعليمية مع المحافظين، حيث يتم تناوب المعلمين في الحضور، ويؤدى طلاب النقل امتحانات الفصل الدراسى الأول بداية من 27 فبراير الجارى، حتى 11 مارس المقبل